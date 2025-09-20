俳優の今田美桜（２８）がこのほど、都内でヒロインを務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（総合、月〜土曜、前８・００）の取材会を開催。昨年９月から約１年に渡って行われた撮影を総括した。「アンパンマン」の作者・やなせたかしのモデル・柳井嵩（北村匠海）の妻・のぶを演じ切った今田は「最後にＯＫをもらった瞬間はホッとしました。涙があふれるシーンでより感情的にもなって、振り返ると、あっという間でしたけど