メダルを手にガッツポーズする（左から）村崎さんと稲垣さん＝１６日、県庁臓器移植や骨髄移植を受けたアスリートが集い、８月にドイツで行われた「世界移植者スポーツ大会２０２５」で、川崎市多摩区の村崎誠さん（３７）がバドミントンのシングルス３０代の部で金メダルに輝いた。１６日、県庁で会見した村崎さんらは「（移植を受けて）命を授かり、スポーツができる喜びを感じた。頑張ったかいがあった」と笑顔を見せた。「