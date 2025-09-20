ナインティナイン岡村隆史（55）が18日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1時）に相方の矢部浩之（53）とともに生出演。TBS系「東京2025世界陸上」でスペシャルアンバサダーを務める織田裕二（57）の“織田裕二節”に言及した。相方の矢部が「すげえなと。世界陸上のアナウンサーの方がもう両方やってしまうね。英語も。通訳も自分でやって。カッコええな。1人でできるって」と言うと