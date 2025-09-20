阪神は１９日のＤｅＮＡ戦（甲子園）に４―０で勝利し、４連勝。投打かみ合っての完勝劇を終えた藤川球児監督（４５）は「自分たちが向かうところは、まだ先ですから」と冷静にポストシーズンの戦いを見据えた。今夏に支配下登録されたばかりの育成３位ルーキー・早川太貴投手（２５）が、ベイ打線を６回６安打１四死球無失点に封じ込め、２勝目（０敗）をマーク。聖地甲子園のお立ち台にも初めて上がった右腕は「自分ももしか