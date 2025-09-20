中日・中田翔内野手（３６）が１９日、バンテリンドームで行われたヤクルト戦後に引退セレモニーを行い、１８年間の現役生活に別れを告げた。日本ハム、巨人、中日の３球団でプレーし、多くの選手、関係者と親交を持つ中田らしく、セレモニーでは巨人の坂本、丸、岡本、日本ハムの松本、中島、清宮、パドレスのダルビッシュ有投手（３９）、日本ハムの稲葉篤紀二軍監督（５３）、元日本ハム監督の栗山英樹氏（６４）のビデオメ