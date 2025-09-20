バレーボール日本代表前監督で現在は韓国の現代キャピタルを率いるフィリップ・ブラン監督が、アジアで成功する秘訣を力説した。ブラン監督は昨夏のパリ五輪まで日本代表を率いて、昨年のネーションズリーグで銀メダルを獲得するなど世界屈指の強豪へと飛躍させた。パリ五輪を最後に現代キャピタルから電撃招へいされると、韓国１年目で驚異の３冠を達成。その手腕が韓国だけでなく日本でも再び脚光を浴びている。韓国紙「