セ３位の巨人が１９日の広島戦（東京ドーム）に５―４で勝利し、再び５割復帰。２位・ＤｅＮＡが敗れたことにより、ゲーム差は１に縮まった。先発の山崎伊織投手（２６）が投打で奮闘した。初回こそ坂倉に２点適時打を浴びて先制を許したが、以降は立て直して６回まで無失点投球。５―２の７回にファビアンに１７号２ランを浴びて降板したものの、打っては３打数２安打３打点と自らのバットで援護点を獲得。後を託された救援陣