Ｆ１アゼルバイジャン・グランプリ（ＧＰ、決勝２１日）が１９日に開幕し、レッドブルの角田裕毅（２５）が初日のセッションで大きな手ごたえを口にした。この日はフリー走行１回目（ＦＰ１）で６位に躍進し、同僚でスーパースターのマックス・フェルスタッペンをついに上回る快走。だが、続くフリー走行２回目（ＦＰ２）では１４位に低迷した。一見するとこれまで同様の不安定なＦＰとなったが、角田は超難解とされるレッド