2025年10月10日(金)から劇場上映がスタートする『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第四章 水色の乙女(サーシャ)』の完成披露舞台挨拶が、2025年9月19日(金)に新宿ピカデリーで開催されました。イベントは桐生美影役の中村繪里子さんが進行を担当し、サーシャ役・潘めぐみさん、森雪役・桑島法子さん、アルフォン役・古川慎さん、ヤマトナオミチ監督、福井晴敏総監督が登壇しました。『ヤマトよ永遠に REBEL3199』第四章 水色の乙女（サー