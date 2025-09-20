◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―４広島（１９日・東京ドーム）巨人は岡本和真内野手（２９）が２２戦ぶり１２号ソロから２打席連発と奮起し、広島に逆転勝ち。２位のＤｅＮＡに１ゲーム差に迫り、１日で自力２位の可能性を復活させた。２点を追う２回、自身最長ブランクとなる９０打席ぶりの一発を放つと、４回に同点１３号ソロ。山崎伊織投手（２６）は４回の決勝二塁打、６回の２点二塁打で計３打点を挙げ、自己最多１１勝目