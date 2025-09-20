オリックス・佐藤一磨投手（２４）が、２１日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発することが１９日、決まった。６年目の今季はウエスタン１７試合で、リーグトップの１０勝（３敗）、防御率１・８７。身長１９０センチ左腕に、カード２戦目が託される。今季初登板となった８月２０日の日本ハム戦（エスコン）では、４回２失点で勝敗つかず。翌２１日に出場選手登録を抹消されると、変化球を低めに集めることをテーマに、