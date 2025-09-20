◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―６ヤクルト（１９日・バンテリンドーム）鳴り止まない「中田コール」に、こらえていた涙があふれた。今季で現役を引退する中日・中田翔内野手（３６）が、５月１１日の阪神戦（甲子園）以来のスタメン。４番で迎えた初回２死一塁。最後はど真ん中の１４７キロを強振した。直球３球で空振り三振。慢性的な腰痛が引退の決め手にもなった通算３０９本塁打のアーチストは、フルスイングで別れを告げた