◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―０ＤｅＮＡ（１９日・甲子園）この男の季節がやってきた。２点リードの５回２死、阪神・森下は山崎の低め直球を完璧に捉えた。「ランナーもいなかったので思い切っていこうと。しっかり自分のスイングで捉えることができた」。左中間スタンドに飛び込む一発。自己最多をさらに更新する２３号ソロで、貴重な追加点を呼び込んだ。この回から登板したリリーフ右腕から一発。「あまり対戦経験がない