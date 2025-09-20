◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―０ＤｅＮＡ（１９日・甲子園）３試合ぶり出場の阪神・佐藤輝はプレーを見る限り、体調の不安はなさそうだ。４打席でタイミングの合ったスイングは１度もなかったが、初球から振る積極性は失っていなかった。もともと、強引すぎるぐらいにバットを振ってタイミングを合わせていくタイプの打者だ。アウトでも構わないので、早い段階で強い打球が１本出ると一気に調子を取り戻すはずだ。現在３８本