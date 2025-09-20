オリックス・九里亜蓮投手（３４）が、鬼門での「負の記録」断ちに挑む。２０日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に向け、１９日に大阪・舞洲で調整。チームトップの１０勝を挙げる右腕は「しっかりゲームをつくれば、チームが勝てるチャンスも出てくる」と、同一カード４連戦の先陣を切る快投を思い描いた。チームは７月２６日からソフトバンクに８連敗中。みずほペイペイに限れば、昨年７月２６日から１分けを挟んで１３連