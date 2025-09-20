日本ハムがローテを再編し、「台湾の至宝」と評される２０歳・孫易磊（スン・イーレイ）投手が２２日のロッテ戦（エスコン）で先発する見込みとなった。１９日のエスコン投手練習に参加した右腕は、「すごくいい感じ。前回のときより体の状態もよくて、感覚もいい」と手応えを口にした。来日初先発となった８月１１日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）は４回途中２失点で敗戦投手となり２軍降格。「一番大事にしているのがス