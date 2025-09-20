優勝マジック７としているソフトバンクは１９日、先発陣がみずほペイペイで調整した。２０日から本拠地でオリックスと４連戦。初戦は上沢直之投手（３１）が自己最多タイの１２勝目を狙う。５連勝と好調の右腕は対オリックスも今季３勝１敗と相性が良く、通算でもカード別最多の２３勝（９敗）。３週連続の対戦で「考え過ぎて、自分の投球が変わらないように」と、自然体で備えた。チームも猛牛には８連勝中で、今季は１５勝３