EF66形が牽引する「あさかぜ」。更新車両を使用した1・4号は当時の寝台車の常識を覆した列車だった（撮影：橋爪智之）【貴重な写真はこちらから】▶平成初期のブルートレイン▶EF66形が牽引する「はやぶさ」や「みずほ」、グレードアップ改造された金帯の客車を連ねた「あさかぜ1・4号」など関東と九州方面を結んだブルトレや「出雲」「あかつき」など、往年の花形列車たち時代の変化、とりわけ航空機や新幹線の発達によ