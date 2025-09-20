21日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）は、九州が誇るエースアナウンサー同士の夫婦が登場します。福岡と宮崎の遠距離を乗り越え、テレビ局の垣根を超えて結ばれた2人。ライブでの偶然の再会から、災害時の励ましのLINE、白馬での“波乱のプロポーズ”まで、まるでドラマのような馴れ初めが明かされます。【写真】まさかの“地獄絵図”となったプロポーズの1シーン「一番の理解者」同