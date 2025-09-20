ＮＹ各市場４時台ダウ平均は１６２ドル高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式19日（NY時間15:04）（日本時間04:04） ダウ平均46304.49（+162.07+0.35%） ナスダック22584.67（+113.95+0.51%） CME日経平均先物45085（大証終比：+355+0.79%） 欧州株式19日終値 英FT100 9216.67（-11.44-0.12%） 独DAX 23639.41（-35.12-0.15%） 仏CAC40 7853.59（-1.02-0.01%） 米国債利回り