アメリカの国連本部で来週行われる一般討論演説をめぐり、国連総会はパレスチナ自治政府のアッバス議長について、事前に録画した演説で参加することを承認しました。トランプ政権がビザの発給を拒否したことを受けての対応です。国連総会は19日、来週から行われる一般討論演説について、パレスチナのアッバス議長の演説を事前に録画することを認める決議案を採択しました。パレスチナ自治政府の関係者のビザをめぐっては、アメリカ