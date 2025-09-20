ボートレースびわこの開設73周年記念「G1びわこ大賞」は19日、3日目が修了した。きょう20日は予選最終日の4日目。注目は12Rだ。峰は3日目1、2着とリズムを上げてきた。舟足に手応えを十分感じ取っており、予選ラストの1走を勝利で締めくくるのみ。深谷は巧妙に差して順走スタイル。松井は百戦錬磨のさばきで浮上。椎名は差して2、3着争いへ。大峯は乗り心地の良さが特徴。篠崎仁は6枠で人気を下げるなら2、3着で穴候補。＜1