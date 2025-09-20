シンガー・ソングライターのＥＰＯ（６５）が１９日、都内でデビュー４５周年ライブを開催し、２０００人を沸かせた。１９８０年のデビュー曲「ＤＯＷＮＴＯＷＮ」や代表的な「う、ふ、ふ、ふ、」など２時間、１８曲のヒットパレード。４０周年のライブはコロナ禍などで見送ったが「静かに過ごそうと決めたら、すごく多くのカワイイ楽曲ができた」とリベンジの場を盛り上げた。シーンを席巻した２０代には「ポップスをやる