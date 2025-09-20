◆米大リーグドジャース２―１ジャイアンツ（１８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）通算２２２勝のドジャース、Ｃ・カーショー投手が１８日（日本時間１９日）、ジャイアンツ戦前に今季限りでの現役引退を発表し、会見を行った。＊＊＊レジェンドの目に涙が浮かんだ。本拠地の一室で行われたカーショーの引退会見。フリーマンらほぼ全選手が集結し、大谷も最後方から見守った。小さな部屋が超満