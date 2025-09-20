◆米大リーグドジャース２―１ジャイアンツ（１８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）通算２２２勝のドジャース、Ｃ・カーショー投手（３７）が１８日（日本時間１９日）、ジャイアンツ戦前に今季限りでの現役引退を発表し、会見を行った。山本由伸投手（２７）は１２勝目こそ逃したが、３戦連続１安打投球となる６回途中１安打無失点の好投。エースの座を受け継ぐ決意を示した。山本は崩れなかった。