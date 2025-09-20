¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¶¦Æ±¡Û¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¹ñ¶­·ÙÈ÷Ââ¤Ï19Æü¡¢¥í¥·¥¢·³µ¡2µ¡¤¬¥Ð¥ë¥È³¤¤Î·¡ºï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¾å¶õ¤òÄã¶õÈô¹Ô¤·¤¿¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£