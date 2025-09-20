¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¶¦Æ±¡Û¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤Î¥ß¥Ã¥Ï¥ë¼óÁê¤Ï19Æü¡¢¥í¥·¥¢ÀïÆ®µ¡¤ÎÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤ò½ä¤ê¡¢ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóÂè4¾ò¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ³«¤«¤ì¤ë¶ÛµÞ¶¨µÄ¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£