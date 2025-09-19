¡ÖÌë¤Î´Ö¿©¤µ¤¨¤ä¤á¤é¤ì¤¿¤é¡Ä¡×¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼ÂºÝ¤Ë40Âå²ñ¼Ò°÷¤ÎR¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡ÖÌë21»þ°Ê¹ß¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ò100Æü´Ö¼ÂÁ©¤·¡¢ÂÎ½Å¡Ý£µkg¡õ¥¦¥¨¥¹¥È¡Ý£¶cm¤òÃ£À®¤·¤¿¤½¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤ä¥Ï¡¼¥É¤Ê±¿Æ°¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤Ç¤­¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£🌼³Î¼Â¤ËÂÎ½Å¤ò£³¡Á£µkgÍî¤È¤¹¤Ê¤é¡ý ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÀ¸³è¤Î°ìÉô¤Ë¤¹¤ë¡Ú´ÊÃ±¥ë¡¼¥ë¡ÛÌë21»þ°Ê¹ß¤Î¿©»ö¤¬ÂÀ¤ê¤ä¤¹