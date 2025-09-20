¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À4-0DeNA¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¹Ã»Ò±à¡Ëºå¿À¤Î¿¹²¼æÆÂÀ¤¬5²ó¤Ëº¸Ãæ´Ö¤Ø23¹æ¥½¥í¡£ºå¿ÀÀ¸¤¨È´¤­Áª¼ê¡¢¥×¥í3Ç¯ÌÜ°ÊÆâ¤Î¥·¡¼¥º¥ó23¹æ¤Ï¡Ê¡Ë¿ô»ú¤Ï¥×¥íÇ¯¿ô49Ç¯¡¦ÊÌÅö·°¡Ê2¡Ë39ËÜ76Ç¯¡¦³ÝÉÛ²íÇ·¡Ê3¡Ë27ËÜ21Ç¯¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡Ê1¡Ë24ËÜ23Ç¯¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡Ê3¡Ë24ËÜ¤ËÂ³¤¯4¿ÍÌÜ¡Ê5ÅÙÌÜ¡Ë¡£±¦ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï49Ç¯2Ç¯ÌÜ¤ÎÊÌÅö°ÊÍè76Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¡£2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ßÆþÃÄ¤Î±¦ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï¡¢69Ç¯¿·¿Í¤ÎÅÄÊ¥¹¬°ì¤Î22ËÜ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£