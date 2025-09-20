¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À4-0DeNA¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¹Ã»Ò±à¡Ë11ÆüDeNAÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë°ÊÍè¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»û¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñÁý¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¹¤®¤º¡Ä¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×Ê¿¾ï¿´¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿ÂÇÀÊ¤Ç²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¤À¤Ã¤¿¡£2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç5µåÌÜ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÂª¤¨¤Æ±¦Á°Å¬»þÂÇ¡£¡ÖÆÀÅÀ·÷¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ÎÂÇÀÊ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨