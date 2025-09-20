´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÁ°À¯¸¢¤ÇÍ¿ÅÞ¤À¤Ã¤¿ÊÝ¼éÀ¯ÅÞ¤ËµìÅý°ì¶µ²ñ¤Î¿®¼ÔÌó11Ëü¿Í¤¬ÆþÅÞ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÆÃÊÌ¸¡»¡¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£µìÅý°ì¶µ²ñ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°À¯¸¢¤ÇÍ¿ÅÞ¤À¤Ã¤¿ÊÝ¼é·ÏºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Ë¡¢¿®¼Ô¤ò½¸ÃÄÆþÅÞ¤µ¤»¤¿µ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·ÆÃÊÌ¸¡»¡¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸¡»¡¤Ï18Æü¤Ë²¡¼ý¤·¤¿À¯ÅÞ¤ÎÅÞ°÷Ì¾Êí¤Ê¤É¤«¤é¡¢Ìó11Ëü¿Í¤¬¶µÃÄ¿®¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦