IOC¡á¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÍèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤È¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæÎ©Åª¤Ê¸Ä¿Í»ñ³Ê¤ÎÁª¼ê¡×¤ò¾ò·ï¤Ë»²²Ã¤òÇ§¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£IOC¤Ï19Æü¡¢Íý»ö²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤ÈÆ±ÌÁ¹ñ¤Î¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡Ö¹ñ¤òÂåÉ½¤·¤Ê¤¤ÃæÎ©¤ÊÎ©¾ì¤Î¸Ä¿Í»ñ³Ê¤ÎÁª¼ê¡×¤ò¾ò·ï¤Ë»²²Ã¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤ÈÈ¯