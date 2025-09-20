¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡Û¿·²Ú¼ÒÅÅ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï19Æü¤ÎÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯ÌäÂê¤¬²ò·è¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£