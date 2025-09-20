£Î£Ù³Æ»Ô¾ì£°»þÂæ¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾®Éý¹â¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü NY³ô¼°19Æü¡ÊNY»þ´Ö11:16¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö00:16¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ46182.17¡Ê+39.75+0.09%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯22514.41¡Ê+43.69+0.19%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª45080¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+350+0.78%¡Ë ²¤½£³ô¼°19ÆüGMT15:16 ±ÑFT100 9231.09¡Ê+2.98+0.03%¡Ë ÆÈDAX 23650.20¡Ê-24.33-0.10%¡Ë Ê©CAC40 7873.88¡Ê+19.27+0.25%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê 2Ç¯