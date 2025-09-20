9ËüÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥¹¥á¤ò°·¤¦¥É¥ó¡¦¥­¥Û¡¼¥Æ¤¬¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥É¥ó¥Ú¥ó¡×¤¬°ÆÆâ¤¹¤ë¡Ö¥É¥ó¥³¥¹¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¡£¡Ö¥É¥ó¥³¥¹¡×¤È¤Ï¡¢¥É¥ó¡¦¥­¥Û¡¼¥Æ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥³¥¹¥á¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥ÉÅ¸¼¨²ñ¡×¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¿·¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤¬Â¿¿ô¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¥³¥¹¥á¾ðÊó¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿§¤ä»È¤¤¿´ÃÏ¤ò³Î¤«¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¡£4ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿2025