´ä²°³°Áê¤Ï¡Öº£²ó¤Î¹ñÏ¢Áí²ñ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¾µÇ§¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò¹ñ²È¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤òÅöÌÌ¸«Á÷¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¡Ö²¿¤¬2¹ñ²È²ò·è¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¿ÊÅ¸¤Ë»ñ¤¹¤ë¤«½ÏµÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÆüËÜ¤Î¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£