¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡Û¿·²Ú¼ÒÅÅ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¡ÖÃæÊÆ´Ø·¸¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¡£Î¾¹ñ¤Ï¶¦¤ËÈË±É¤Ç¤­¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡ÖÊÆÃæ´Ø·¸¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê2¹ñ´Ö´Ø·¸¤À¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£