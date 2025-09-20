¡ÚSQUARE ENIX POP UP CAFE¡§¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーIX¡×¥³¥é¥Ü¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§9·î20Æü～12·î12Æü ¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ö¥Ñ¥»¥é¥Ü¥¿¥ïー¡×1F～3F ¥Ë¥åー¥È¥ó¤Ï¡¢¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡ÖSQUARE ENIX POP UP CAFE¡×¤ò9·î20Æü¤ËÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥»¥é¥Ü¥¿¥ïー¡×1F¤«¤é3F¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡£¥ªー¥×¥óÂè1ÃÆ¤È