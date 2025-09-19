¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1760Âæ¤ò²óÉü¡¢²¼¤²°ìÉþ¡áNY°ÙÂØ ¥É¥ëÁ´ÌÌ¹â¤ÎÃæ¤Ç1.1729¤òÉÕ¤±¤¿¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1760Âæ¤ò²óÉü¡£Á´ÈÌ¤Ë¥É¥ëÁ´ÌÌ¹â¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ´À°¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ USDJPY1.1764