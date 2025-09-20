¡Ú°É¿ÎÆ¦Éå¡Û 9·î20Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§3,000±ß ÂçÂ¼°É¤µ¤ó ½©ÅÄ½ñÅ¹¤Ï9·î20Æü¡¢SKE48¤ÎÂçÂ¼°É¤µ¤ó1st¼Ì¿¿½¸¡Ö°É¿ÎÆ¦Éå¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï3,000±ß¡£ ËÜ½ñ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖSKE48¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂçÂ¼°É¤µ¤ó¤Î20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë1st¼Ì¿¿½¸¡£¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤È¥ê¥¾ー¥ÈÃÏ¥Ñ¥¿¥ä¤ò¥í¥±ÃÏ¤Ë¡¢¡Ö¥¿¥¤¤Ç¤Î¥Ûー¥à¥¹¥Æ¥¤À¸³è¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿