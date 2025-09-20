2025Ç¯9·î19Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦´Ú¹ñ·ÐºÑ¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Î20¡Á30ÂåÃËÀ­¤Î10¿Í¤Ë8¿Í°Ê¾å¤¬¡ØÆüËÜ¿Í½÷À­¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖWIPPY¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëNRISE¼Ò¤¬12¡Á17Æü¤ËÆü´Ú¤Î20¡Á30Âå¤Î²ñ°÷1Ëü¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢´Ú¹ñ¿ÍÃËÀ­¤Î85¡ó¤¬¡ÖÆüËÜ¿Í½÷À­¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£ÆüËÜÊ¸²½¤ò¹¥°ÕÅª¤Ë¸«¤Æ