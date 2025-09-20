1994¡ÊÊ¿À®6¡ËÇ¯9·î20Æü¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¤¥Á¥í¡¼³°Ìî¼ê¡Ê20¡Ë¤¬¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¿À¸Í¡Ë¤ÇÆüËÜµå³¦½é¤Î¥·¡¼¥º¥ó200°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤ÇÅÐÏ¿Ì¾¤ò¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¡×¤È¤·¡¢½À¤é¤«¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç°ÂÂÇ¤òÎÌ»º¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î200°ÂÂÇ¤Ï¤³¤ÎÇ¯¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2001Ç¯¤«¤éÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ç10Ç¯Ï¢Â³¤Î200°ÂÂÇ¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£