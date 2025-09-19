2025Ç¯10·î8Æü(¿å)¤«¤é11·î24Æü(·î¡¦½Ë)¤Þ¤Ç¤Î48Æü´Ö¡¢¿·½É¶èÎ©Âçµ×ÊÝ¸ø±à¤Ë¤Æ¡ÖÂç¤Ä¤±ÌÍÇî presents ½©¤Î¿·ºî¥é¡¼¥á¥óº×¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ Âç¤Ä¤±ÌÍÇî presents ½©¤Î¿·ºî¥é¡¼¥á¥óº×  ³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î8Æü(¿å) ¡Á 11·î24Æü(·î¡¦½Ë)³«ºÅ»þ´Ö¡§11:00 ¡Á 21:00 (¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼ 20:45)²ñ¾ì¡§¿·½É¶èÎ©Âçµ×ÊÝ¸ø±à ÆÃÀß²ñ¾ì(ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®2-43)¥¢¥¯¥»¥¹¡§À¾Éð¿·½ÉÀþ¡ÖÀ¾Éð¿·½É¡×±Ø ÅÌÊâ2Ê¬