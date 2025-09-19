¥¿¥à¥í¥ó¡Ê7740¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ë¡£À¤³¦Åª¤Êµ¬ÌÏ¤Ç¥«¥á¥éÍÑ¸ò´¹¥ì¥ó¥º¤òÅ¸³«¡£OEM¤â¼õÂ÷¡£´Æ»ëÍÑ¥«¥á¥é¥ì¥ó¥º¤ä¼ÖºÜ¸þ¤±¥ì¥ó¥º¤ò¶¯²½Ãæ¡£¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Ûµû¿©Î¥¤ì¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¿å»º³Æ¼Ò¤Î³ô²Á¤¬¹¥Ä´¤ÊÍýÍ³»Íµ¨Êó:¶ÈÀÓÍó¤Î¸«½Ð¤·¤Ï¡¢¡Ú¹â¿å½à¡Û¡£¼ý±×¿ä°Ü¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¹â¿å½à¡£2021Ç¯12·î´ü¤«¤éÁ°24Ç¯12·î´ü¤Ï¡Ö18.9¡óÁý¼ý¡¢107.2¡ó±Ä¶ÈÁý±×¡¢32±ßÁýÇÛ82±ßÇÛ¡×-¡Ö10.3¡óÁý¼ý¡¢49.0¡óÁý±×¡¢38±ßÁýÇÛ120±ßÇÛ¡×-¡Ö12.6¡óÁý¼ý