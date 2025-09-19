NBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡¢´ä¼êòô½É²¹Àô¤ÎÄ¹±É´Û¤Ë¤ª¤±¤ëÎ¹´ÛºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¡¢SMFL¤ß¤é¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤¬»²²è¤·¤¿¤³¤È¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë2026Ç¯7·î¤Î³«¶È¤Ë¸þ¤±ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¹©»ö¤ò³«»Ï¡£ NBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ NBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡¢´ä¼êòô½É²¹Àô¤ÎÄ¹±É´Û¤Ë¤ª¤±¤ëÎ¹´ÛºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¡¢SMFL¤ß¤é¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤¬»²²è¤·¤¿¤³¤È¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë2026Ç¯7·î¤Î³«¶È¤Ë¸þ¤±ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¹©»ö