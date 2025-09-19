¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖCSM¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò2025Ç¯9·î19Æü(¶â)16»þ¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡ÖCSM¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¡×  ¡¦²Á³Ê¡§24,200±ß(ÀÇ¹þ¡¿Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ)¡¦¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼(R/ÅÅ»Ò¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤·)¡Ä1¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼(L/ÅÅ»Ò¥®¥ß¥Ã¥¯¤¢¤ê)¡Ä1¥é¥¦¥º¥«¡¼¥É(¥ï¥¤¥ë¥É)¡Ä1¡¦¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼(Å¸³«¾õÂÖ)¡ÄHÌó550mm¡ßWÌó170mm