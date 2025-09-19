Ê¡²¬Åì½ð¤Ï19Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¾¾Åç4ÃúÌÜÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¾å¤ÇÆ±Æü¸á¸å3»þ30Ê¬¤´¤í¡¢²¼¹»Ãæ¤Î½÷»Ò¾®³ØÀ¸¤¬Ç¯ÎðÉÔÌÀ¤Î¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷¤«¤é¡Ö¤ª¾î¤Á¤ã¤ó¼Ö¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£½÷¤Ï¿ÈÄ¹150¤¯¤é¤¤¡¢Çò¿§È¾Âµ¡¢¹õ¿§È¾¥º¥Ü¥ó¡¢¹õ¿§¥¢¡¼¥à¥«¥Ð¡¼¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹ÃåÍÑ¡£