Ê¡²¬ÅÔ»Ô·÷¾ÃËÉ¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢19Æü¸á¸å11»þ18Ê¬¤´¤í¡¢Ê¡²¬»ÔÀ¾¶è°¦ÅæÉÍ3ÃúÌÜ1ÈÖÉÕ¶á¤Ë²ÐºÒ¤Î¤¿¤á¡¢¾ÃËÉÂâ¤¬½ÐÆ°¤·¤¿¡£