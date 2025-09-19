１９日、北京で開かれた白書「新時代の中国における女性の全面的発展推進の実践と成果」に関する記者会見。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京9月19日】中国国務院新聞（報道）弁公室は19日、「新時代の中国における女性の全面的発展推進の実践と成果」と題した白書を発表し、内容について紹介、解説する記者会見を行った。１９日、「新時代の中国における女性の全面的発展推進の実践と成果」を発表する国務院新聞弁