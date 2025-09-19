¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ±Ç²è¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤¬¡ØÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ù¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥óÉôÌç¡×¤ØÀµ¼°¾·ÂÔ¡£ ³«Ëë¼°¤Î¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¿¼Ìë¤Î¸ø¼°¾å±Ç¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¡¢9·î19Æü¡¢¼ç±é¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤¬¡ØActors¡Ç House¡Ê¥¢¥¯¥¿ー¥º¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡Ù¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ ¢£ÇÐ°Û¹ñ¤ÎÃÏ¡¦³ø»³¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë ¡ØActors¡Ç House¡Ù¤Ï¡¢±éµ»ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¯¥êー¥óÆâ³°¤ÇºÝ